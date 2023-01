BPOL-HST: Diebesgut im Zug sichergestellt

Rügen, Stralsund (ots) - Am Wochenende (07.- 09.01.2023) stellte die Bundespolizeiinspektion Stralsund bei ihren polizeilichen Kontrollen im Landkreis Vorpommern-Rügen mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz fest. So wurde am Samstag, eine halbe Stunde nach Mitternacht, ein 16-jähriger Jugendlicher in Stralsund kontrolliert, der einen Teleskopschlagstock mit sich führte. Beim seinem Begleiter, einem 26-jährigen ...

