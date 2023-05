Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zu einem Verkehrsunfall mit 3 schwerverletzten und einer leichtverletzen Person kam es am 28.05.2023 gegen 11.28 Uhr.

Schwerte (ots)

Eine 62-jährige Hagenerin befuhr mit ihren PKW die Hagener Straße aus Richtung Schwerte in Richtung Westhofen. Plötzlich geriet sie mit ihrem PKW in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem PKW der in entgegengesetzte Richtung fuhr. Die 62 jährige Unfallverursacherin aus Hagen, ein 63-jähriger Fahrzeugführer aus Schwerte, seine 83-jährige Beifahrerin aus Schwerter und eine 65-jährige Schwerterin (Fontpassagier) wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Es bestand teilweise Lebensgefahr. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden mit ca. 40000 Euro. Die Hagener Straße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell