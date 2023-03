Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten führt zur kurzzeitigen Vollsperrung der A650

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 31.03.2023, kam es gegen 14:48 Uhr auf der A650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim in Höhe des Autobahnkreuzes Oggersheim zu einem Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 73-jährige Fahrer eines PKW auf Grund zu geringen Sicherheitsabstandes auf den, vor ihm abbremsenden, PKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug wiederum auf das davor ebenfalls abbremsende Fahrzeug aufgedrückt. Ein weiterer 37-jähriger Fahrer konnte ebenfalls auf Grund zu geringen Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig auf den Verkehrsunfall reagieren und fuhr auf den PKW des 73-jährigen auf. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu einer 30-minütigen Vollsperrung der A650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden wird im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Neben der Polizei waren die Autobahnmeisterei Ruchheim, sowie der Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber und Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.

