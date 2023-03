Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrt unter Drogeneinwirkung in getuntem PKW verhindert

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 30.03.2023 gegen 18:00 Uhr konnte auf einem Parkplatz in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim der Fahrer eines Peugeot einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 37-Jährige saß noch in seinem Fahrzeug und war zu seinem Glück noch nicht losgefahren Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Sein Führerschein wurde präventiv sichergestellt. Die Fahrzeugschlüssel wurden an seine auf dem Beifahrersitz befindliche Begleitung übergeben. Da er noch nicht losgefahren war, muss der Fahrer hinsichtlich des Drogenkonsums keine Folgen befürchten. Jedoch bei der Kontrolle des modifizierten Peugeot konnte festgestellt werden, dass nicht im Besitz eines Gutachtens für die Rad-Felgen-Kombination war. Er konnte lediglich ein Teilegutachten für die angebrachten Felgen vorweisen. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis. Eine Weiterfahrt mit des Peugeot wurde ihm anschließend untersagt. Glück und Pech liegen manchmal ganz nah beieinander.

