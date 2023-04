Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Seniorin war vermisst

Warendorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 27.04.2023, wurde eine unter Demenz leidende Frau aus einem Seniorenheim in Beckum vermisst gemeldet. Die Polizei suchte daraufhin das Stadtgebiet Beckum mit allen verfügbaren Kräften ab, fragte in den Krankenhäusern und beim Rettungsdienst nach und informierte Taxiunternehme sowie das Lokalradio. Als in den Abendstunden bereits ein Personensuchhund eingetroffen und ein öffentlicher Fahndungsaufruf über die Internetmedien erfolgt war, meldeten sich Rettungskräfte aus dem Lippetal im benachbarten Kreis Soest. Diese hatten eine unbekannte Frau mit dem Verdacht auf eine neurologische Erkrankung transportiert. Nach einem Vergleich des Bildes der eingelieferten Frau mit dem der Gesuchten stand fest, dass es sich um diese handelte. Sie wurde daraufhin wieder zurück in das Seniorenheim nach Beckum gebracht. Ungeklärt blieb bisher, wie die Frau ins Lippetal gelangt war.

