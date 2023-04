Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Person schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, den 27.04.2023, gegen 21:00 Uhr, wurde ein 60-jähriger Beckumer schwer verletzt. Der Unfall hatte sich auf dem Rückweg von einer Betriebsfeier auf dem Radweg zwischen der Heddigermarkstraße und dem Lippweg außerhalb der geschlossenen Ortschaft zugetragen. Dort trafen die eingesetzten Beamten den Verletzten sowie zwei Begleiter mit ihren Fahrrädern an. Der Rettungsdienst war bereits vor Ort und versorgte den Verletzen. In der Nähe der Unfallstelle wurde auch das beschädigte Pedelec des Verletzten aufgefunden. Wegen des Verdachts, dass der vorausgegangene Alkoholkonsum ursächlich für den Unfall und der Verletzte aus diesem Grunde mit seinem Pedelec gestürzt war, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Pedelec wurde auf dreihundert Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell