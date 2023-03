Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Spork-Eichholz. Einbruch in Kindertagesstätte -Täter fliehen ohne Beute.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28./29.03.2023) wurde die Kindertagesstätte in der Talstraße Ziel eines Einbruchs. Unbekannte drangen zwischen auf 18:30 bis 06:50 Uhr in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese. Es entstand durch beschädigte Fenster und Türen ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Täter verließen das Objekt vermutlich ohne Beute und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell