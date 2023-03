Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Schwalenberg. Frau fällt auf betrügerische SMS herein.

Lippe (ots)

In Schieder-Schwalenberg wurde am Montag (27.03.2023) eine 63-jährige Frau Opfer eines Betrugs durch eine gefälschte SMS. Der Betrüger täuschte sie unter Angabe, er sei ihr Sohn und habe eine neue Telefonnummer. Der falsche Sohn behauptete, er sei in finanziellen Schwierigkeiten. Die Frau überwies daraufhin einen vierstelligen Betrag an den Täter. Erst einige Tage später, nachdem sich der Betrüger erneut gemeldet hatte, kontaktierte die Frau ihren Sohn über seine "alte", ihr bekannten Nummer und erkannte im Gespräch mit ihm den Betrug. Die Frau erstattete daraufhin Anzeige. Die Polizei rät: Wenn vermeintliche Verwandte oder Bekannte Sie telefonisch, per SMS oder per WhatsApp um Geld bitten, lassen Sie immer Vorsicht walten. Insbesondere wenn die Kontaktaufnahme mit neuen Telefonnummern geschieht. Suchen Sie zunächst das Gespräch mit der besagten Person unter der alten, Ihnen bereits bekannten Rufnummer.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell