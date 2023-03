Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt.

Lippe (ots)

Am Montagmittag (27.03.2023) wurde ein 87-jähriger Mann bei einem Unfall leicht verletzt, als er mit seinem Pedelec unterwegs war und gegen ein Auto prallte. Der Salzufler fuhr gegen 12.10 Uhr auf der Kirchheider Straße in Richtung Kirchheide. Hinter ihm befand sich ein 78-jähriger Autofahrer aus Bad Salzuflen mit seinem Dacia Sandero. Als dieser das Pedelec überholen wollte, scherte der Radfahrer nach links in Richtung Fahrbahnmitte aus, um links abzubiegen. Da die zwei Fahrer in diesem Moment auf der gleichen Höhe waren und keiner mehr rechtzeitig ausweichen konnte, prallten die beiden Männer aus Bad Salzuflen zusammen und der 87-Jährige stürzte vom Rad. Seine leichten Verletzungen wurden anschließend von einem Rettungswagen-Team behandelt.

