POL-LIP: Dörentrup. Zahlreiche Betrugsversuche bei Senioren über das Telefon.

Am Montag (27.03.2023) in der Mittagszeit versuchten wieder einmal Telefonbetrüger Geld von diversen Seniorinnen und Senioren zu ergaunern. Zwischen 12 und 13.30 Uhr wurden der Polizei zahlreiche Betrugsversuche über Telefonanrufe gemeldet. In einigen Fällen gab sich ein krimineller Anrufer als Rechtsanwalt aus, der eine Kaution für den vermeintlichen Sohn forderte, damit dieser einer Haftstrafe entgehen könne. In einer anderen Version wurde den Dörentrupern vorgegaukelt es sei ein Polizeibeamter am Telefon, der sie zu einer hohen Geldzahlung aufforderte. Glücklicherweise bemerkten alle Betroffenen rechtzeitig, dass es sich bei den Anrufen um einen versuchten Betrug handelte, so dass es in keinem Fall zu einer Geldübergabe kam.

Die Polizei Lippe warnt: Richtige Anwälte oder auch die echte Polizei werden Sie niemals am Telefon zur Übergabe von Geld oder Wertgegenständen auffordern. Gibt sich der Anrufer in diesem Fall als Polizeibeamter, Rechtsanwalt, Staatsanwaltschaft oder ähnliches aus, lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie sofort auf und wählen Sie selbst den richtigen Notruf 110, um der Polizei den Sachverhalt zu schildern. Bitte übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannten Personen!

