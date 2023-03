Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hörste. Diebe auf frischer Tat ertappt und vertrieben.

Lippe (ots)

In der Hiddentruper Straße verhinderte eine Frau am Montagabend (27.03.2023) einen Diebstahl in ihrer eigenen Wohnung, als sie die unbekannten Langfinger auf frischer Tat ertappte und aus ihrem Heim vertrieb. Gegen 18.30 Uhr hörte sie verdächtige Geräusche in ihrer Wohnung in einem Zweifamilienhaus und wollte diesen auf den Grund gehen, als ihr plötzlich in den eigenen Räumlichkeiten zwei unbekannte Männer entgegenkamen. Diese hatten sich vermutlich durch eine unverschlossene Tür Zugang zur Wohnung verschafft. Beim Anblick der Frau flüchteten sie aus dem Haus in unbekannte Richtung. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Die Männer werden von der Zeugin wie folgt beschrieben:

- ca. 1,70 m groß, ca. 35 - 40 Jahre alt, kurze mittelblonde Haare, rundliches Gesicht, trug Sportschuhe und eine blau-grüne Steppjacke, sprach kein Deutsch. - ca. 1,65 m groß, ca. 30 Jahre alt, kurze mittelblonde Haare und trug Sportschuhe.

Wer sachdienliche Hinweise zum versuchten Diebstahl geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05222 98180 beim Kriminalkommissariat 5.

