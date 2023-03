Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. In Lagerhalle eingebrochen und Kupferkabel gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter gelangten zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (24.-27.03.2023) auf ein Firmengelände in der Uferstraße. Dort brachen sie in eine Lagerhalle des Unternehmens ein, indem sie eine Tür aufhebelten, und entwendeten diverse Kupferkabel im Wert von rund 2800 Euro. Vermutlich nutzten sie dafür einen Gabelstapler, der sich in der Halle befand. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Das Kriminalkommissariat 2 bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer 05231 6090 um Hinweise zum Einbruchsdiebstahl.

