Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mehrfachtäter muss in Untersuchungshaft

Halle/S. (ots)

Mit einem begangenen Diebstahl war das Maß endgültig voll: Ein 42-jähriger, bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretener Mann wurde am Samstag, den 25. Februar 2023, gegen 11:15 Uhr bei dem Diebstahl eines Kosmetikartikels in einem Drogeriemarkt im Hauptbahn-hof Halle/Saale beobachtet. Eine hinzugezogene Streife der Bundespolizei sprach den Deutschen auf den vermutlichen Diebstahl an. Dieser verhielt sich äußerst unkooperativ. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte das Diebesgut und stellten es sicher. Die Personalienüberprüfung im polizeilichen Informationssystem ergab zudem, dass gleich fünf Mal durch verschiedene Behörden der aktuelle Wohnsitz des Tatverdächtigen aufgrund von diversen Straftatdelikten gesucht wurde. Zudem bestand ein Hausverbot für den Hauptbahnhof. Die Bundespolizisten nahmen den Mann für die strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle. Da dieser 328 Euro Bargeld bei sich führte und derzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt, strebten sie die Erhebung einer Sicherheitsleistung an, um die Durchführung des Strafverfahrens sicherzustellen. Eine daraufhin durchgeführte telefonische Kontaktaufnahme mit der Staatsanwaltschaft führte letztendlich so weit, dass der Tatverdächtige aufgrund der Vielzahl der Straftaten in der Vergangenheit am Nachmittag einen Bereitschaftsrichter im Amtsgericht Halle vorgeführt wurde. Nach der Anhörung des Mehrfachtäters ordnete der Bereitschaftsrichter neben einer Sicherheitsleistung von 300 Euro auch die Untersuchungshaft an. Folglich wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Halle gebracht. Zudem erwarten ihn neue Strafanzeigen wegen des aktuell begangenen Diebstahls und Hausfriedensbruch. Die ersuchenden Behörden wurden über den Verbleib des Mannes schriftlich in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell