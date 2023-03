Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hakedahl. Brennende Matratze von Balkon geworfen.

Lippe (ots)

In der Straße "Allandsbusch" wurden Feuerwehr und Polizei am späten Montagabend (27.03.2023) gegen 22.15 Uhr ein Brand an einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Auf dem Balkon eines 24-jährigen Mannes fing eine gelagerte Matratze aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Mit Hilfe eines Nachbarn warf der Mann die brennende Matratze vom Balkon auf die darunter liegende Grünfläche. Von dort gelangten glühende Funken durch ein Kellerfenster, so dass ein Kellerraum ebenfalls durch das Feuer beschädigt wurde. Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses mussten aus ihren Wohnungen evakuiert werden, die Feuerwehr stellte für diese Zeit einen "Wärmebus" zur Verfügung. Verletzte gab es nicht. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr konnten alle Menschen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Schadenshöhe des Brandes kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell