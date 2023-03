POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Zusammenstoß beim Einparken.

Lippe (ots) - In der Hiddentruper Straße verhinderte eine Frau am Montagabend (27.03.2023) einen Diebstahl in ihrer eigenen Wohnung, als sie die unbekannten Langfinger auf frischer Tat ertappte und aus ihrem Heim vertrieb. Gegen 18.30 Uhr hörte sie verdächtige Geräusche in ihrer Wohnung in einem Zweifamilienhaus und wollte diesen auf den Grund gehen, als ihr ...

