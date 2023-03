Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Langenholzhausen. Motorradunfall auf der B514: 23-jähriger Fahrer schwer verletzt

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (28.03.2023) verlor ein 23-jähriger Motorradfahrer in einer Kurve entlang der Straße "Hellinghausen" (B514) in Fahrtrichtung Kalldorf die Kontrolle über seine Aprilia RS 660 und stürzte schwer. Der Fahranfänger geriet gegen 15 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab, nachdem er zuvor den Bürgersteig berührte. Das Motorrad wurde bei dem Unfall stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der junge Mann aus Rinteln, der zum Unfallzeitpunkt mit Motorradschutzbekleidung und Helm bekleidet war, wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell