POL-LIP: Lage. Jugendlicher auf frischer Tat bei Einbruch in Versicherungsgeschäft ertappt.

Lippe (ots) - Am Dienstagnachmittag (28.03.2023) verlor ein 23-jähriger Motorradfahrer in einer Kurve entlang der Straße "Hellinghausen" (B514) in Fahrtrichtung Kalldorf die Kontrolle über seine Aprilia RS 660 und stürzte schwer. Der Fahranfänger geriet gegen 15 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve von der ...

mehr