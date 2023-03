Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher überrascht Mann im Schlaf.

Lippe (ots)

Ein 63-jähriger Mann aus Detmold wurde am Mittwochmorgen (29.03.2023) um 06:30 Uhr aus dem Schlaf gerissen, als er einen Einbrecher in seiner Wohnung in der Elisabethstraße bemerkte. Der Täter hatte ein Fenster aufgebrochen und war eingedrungen. Nachdem der Bewohner den Eindringling angesprochen hatte, ergriff dieser mit diversen gestohlenen Gegenständen die Flucht. Falls Sie zu der genannten Zeit verdächtige Personen oder Aktivitäten in der Gegend beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell