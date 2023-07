Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.07.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Auffahrunfall mit drei Verletzten

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen in Heilbronn. Gegen 8 Uhr befuhr eine 23-Jährige mit ihrem VW Golf die Bundesstraße 39 von Weinsberg kommend in Richtung Heilbronn. An der Ampel der Kreuzung der B39 mit der Othstraße und der Klopstockstraße übersah sie vermutlich den verkehrsbedingt abbremsenden VW Polo einer 48-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo auf den davor haltenden Mercedes einer 51-Jährigen aufgeschoben. Alle drei Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden VW-Fahrerinnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der Golf und der Polo waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Heilbronn: Frau von Fahrradfahrer angespuckt - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer spuckte am Dienstagvormittag eine Fußgängerin in Heilbronn an und flüchtete anschließend. Die 18-Jährige stand gegen 10.45 Uhr auf dem Gehweg der Rötelstraße, als der Mann an ihr vorbeifuhr und in ihre Richtung spuckte. Das Sekret traf die junge Frau an der Wade. Als sie daraufhin dem Radfahrer hinterherschrie, soll dieser umgekehrt sein und die Fußgängerin beschimpft haben. Anschließend kam es zu einem kurzen Wortwechsel. An dessen Ende spukte der Mann erneut auf den Boden vor der 18-Jährigen und setzte dann seine Fahrt in Richtung Austraße fort. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - Circa 50 bis 60 Jahre alt - Schlank - Braune Augen - Dreitagebart - Trug eine Brille, eine dunkle Basecap, ein graues T-Shirt, eine khakifarbene ¾ Hose und weiße Sneaker - Schwarzer Rucksack Bei dem Fahrrad des Mannes handelte es sich um ein schwarzes Herrenfahrrad mit Satteltasche. Da zur Tatzeit reger Verkehr herrschte, könnten Zeugen den Vorfall wahrgenommen haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Neckarsulm: Fahrradfahrerin nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine Fahrradfahrerin am Dienstagmittag in Neckarsulm einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Gegen 12.45 Uhr befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Opel die Felix-Wankel-Straße und wollte in die Grabenstraße einfahren. Die junge Frau fuhr langsam an den Einmündungsbereich heran, als eine Fahrradfahrerin ungebremst in diesen einfuhr und mit dem Opel zusammenstieß. Durch den Aufprall soll die Zweiradfahrerin mit ihrem Fahrzeug über den PKW geschleudert worden sein. Bei dem Sturz verletzte sich die Unbekannte vermutlich leicht, stieg aber wieder auf ihr Fahrrad und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zur Fahrradfahrerin ist lediglich bekannt, dass sie zwischen 14 und 16 Jahren alt sein könnte. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder der Verursacherin machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Weinsberg: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter durch seine rücksichtslose und verkehrswidrige Fahrweise am Mittwochabend eine Fahrradfahrerin in Weinsberg gefährdete. Die Frau war gegen 17.15 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Stadtseestraße stadtauswärts unterwegs. An der Einmündung zur Karl-Winbrenner-Straße wollte sie nach links abbiegen. Dies zeigte sie deutlich durch das Ausstrecken des linken Arms an. Der Fahrer eines BMWs, welcher sich in der Fahrzeugschlange hinter der Zweiradfahrerin befand, setzte trotzdem zum Überholen an. Auf Höhe einer Verkehrsinsel fuhr er links auf der Gegenfahrbahn an mindestens einem Fahrzeug vorbei und anschließend mit hoher Geschwindigkeit in den Einmündungsbereich ein. Dies nahm die E-Bike-Fahrerin durch einen Schulterblick wahr und konnte nur durch ein Ausweichmanöver nach rechts einen Zusammenstoß vermeiden. Der BMW wurde von seinem Fahrer oder seiner Fahrerin mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ortsausgang gelenkt. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen anthrazitfarbenen BMW mit Heilbronner Kennzeichen. Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, in Verbindung zu setzen.

