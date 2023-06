Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Bei Zusammenstoß leicht verletzt

Velen (ots)

Unfallort: Velen-Ramsdorf, Bundesstraße 525 / Südlohner Straße;

Unfallzeit: 01.06.2023, 16.15 Uhr;

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag in Velen-Ramsdorf mit einem anderen Wagen kollidiert. Die 48-Jährige hatte gegen 16.15 Uhr die Südlohner Straße aus Richtung Südlohn kommend befahren, als sie nach links auf die Bundesstraße 525 in Richtung Gescher einbiegen wollte. Dabei übersah die Südlohnerin das von links kommende Auto einer 55-jährigen Vredenerin. Die beiden leichtverletzten Fahrerinnen kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell