Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ausgewichen und gestürzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Bocholter Straße;

Unfallzeit: 01.06.2023, 16.00 Uhr;

Ein Pedelecfahrer hat am Donnerstag in Borken bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Dazu war es gegen 16.00 Uhr außerorts auf der Bocholter Straße gekommen: Ein unbekannter Autofahrer war dort in Richtung Rhede unterwegs. Nach Zeugenangaben geriet das Fahrzeug des Mannes nach rechts auf den Grünstreifen, der die Straße vom angrenzenden Radweg trennt. Auf diesem kam dem Auto der 76-Jährige mit seinem Elektrorad entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Borkener nach links aus, verlor die Kontrolle und stürzte. Der Autofahrer hielt kurz an und wechselte einige Worte mit einer vorausfahrenden Autofahrerin, die ebenfalls gestoppt hatte. Danach fuhr der Mann weiter. Die Ermittlungen zum Flüchtigen dauern an. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell