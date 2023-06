Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zusammenstoß beim Einbiegen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Bocholter Straße / Vardingholter Straße;

Unfallzeit: 01.06.2023, 13.20 Uhr;

Leichte Verletzungen haben zwei Autofahrerinnen am Donnerstag in Borken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 19-jährige Borkenerin befuhr gegen 13.20 Uhr die Bocholter Straße in Richtung Rhede. Zeitgleich wollte eine 25-Jährige aus Rhede von der Vardingholter Straße nach links auf die bevorrechtigte Bocholter Straße in Richtung Borken einbiegen. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die zwei leichtverletzten Frauen kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus, die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden abgeschleppt. (to)

