Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Pedelecfahrerin von Pkw erfasst

Velen (ots)

Unfallort: Velen-Ramsdorf, Zum Lünsberg;

Unfallzeit: 31.05.2023, 14.25 Uhr;

Beim Zusammenstoß mit einem Auto hat eine Pedelecfahrerin am Mittwoch in Velen-Ramsdorf leichte Verletzungen erlitten. Ein 62-Jähriger hatte gegen 14.25 Uhr die Bundesstraße 67 aus Richtung Dülmen befahren und an der Ausfahrt Velen/Ramsdorf verlassen. Im weiteren Verlauf wollte der Borkener nach rechts in Richtung Ramsdorf auf die Straße Zum Lünsberg einbiegen. Dabei erfasste er die 76-Jährige, die mit ihrem Pedelec auf dem Radweg an der Straße Zum Lünsberg in Richtung Heiden unterwegs gewesen war. Die verletzte Borkenerin kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell