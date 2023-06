Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Querendes Pedelec übersehen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Steinfurter Straße;

Unfallzeit: 31.05.2023, 16.30 Uhr;

Ein Pedelecfahrer hat am Mittwoch in Gronau-Epe bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Ein 38-Jähriger befuhr gegen 16.30 Uhr aus Richtung Münster kommend mit seinem Auto die Bundesstraße 54, die er an der Abfahrt zur Steinfurter Straße verließ. In diese wollte er am Ende der Abfahrt nach rechts einbiegen. Dabei erfasste sein Wagen das Pedelec des Gronauers - der 69-Jährige war auf dem Radweg an der Steinfurter Straße in Richtung Epe unterwegs gewesen. Eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht erforderlich. (to)

