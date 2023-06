Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbrecher gelangen nicht in Haus

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Tungerloh-Capellen;

Tatzeit: zwischen 29.05.2023, 09.00 Uhr, und 31.05.2023, 19.00 Uhr;

Gescheitert sind Unbekannte bei einem Einbruch in Gescher: Die Täter hatten vergeblich versucht, in ein leerstehendes Haus in der Bauerschaft Tungerloh-Capellen einzudringen. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Montagmorgen und Mittwochabend. Das Kriminalkommissariat in Ahaus bittet unter Tel. (02561) 9260 um Hinweise. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell