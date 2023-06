Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Folgenreicher Zusammenstoß

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Bundesstraße 70;

Unfallzeit: 31.05.2023, 18.45 Uhr;

Ein Leichtverletzter und drei nicht mehr fahrbereite Autos - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Mittwoch in Borken gekommen ist. Ein 22-Jähriger war gegen 18.45 Uhr auf der Bundesstraße 70 in Richtung Raesfeld unterwegs. Als der Borkener nach links in die Raesfelder Straße abbiegen wollte, kollidierte er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 67-jährigen Raesfelders. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Wagen des 22-Jährigen gegen den Pkw eines 26-Jährigen aus Raesfeld: Dieser hatte von der Raesfelder Straße nach links auf die Bundesstraße einbiegen wollen. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten 67-Jährigen ins Krankenhaus. (to)

