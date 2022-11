Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221117.4 Kiel: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach schwerem Raub

Preetz (ots)

Gestern Morgen kam es in Preetz zu einem schwerem Raub zum Nachteil einer 54-Jährigen. Die Tat fand in einer Wohnung in der Wakendorfer Straße statt. Die Kriminalpolizei Plön sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Am 16.11.2022 gegen 12:50 Uhr alarmierten Angehörige einer Geschädigten nach Raubtat die Polizei. Diverse Streifenwagen rückten in der Bereich Wakendorfer Straße zwischen Hohenkamp und Wischkamp aus. Eine erste Sachverhaltsaufnahme ergab, dass eine weibliche Geschädigte vor oder in ihrer Wohnung durch einen männlichen Täter überwältigt worden sein soll. Sie sei geschlagen und dadurch verletzt worden. Der Täter habe die Wohnung des Opfers durchsucht und sei mit einem geringen Bargeldbetrag sowie Wertgegenständen in unbekannte Richtung geflüchtet. Später eintreffende Verwandte hätten die Polizei gerufen.

Eine Rettungswagenbesatzung verbrachte die 54-Jährige Preetzerin in ein Krankenhaus.

Der männliche Täter soll eine Sturmhaube und Handschuhe getragen haben. Eine weitere Beschreibung der Person liegt zur Zeit nicht vor

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit diversen Streifenwagen verlief erfolglos.

Die Kriminalpolizei Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die am Mittwochvormittag eine verdächtige Person im Bereich Wakendorfer Straße gesehen haben. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Eva Rechtien

