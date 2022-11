Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221116.4 Kiel: Couragierter Nachbar von Einbrecher verletzt

Kiel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Wellingdorf zu einem Einbruch in ein Wohnhaus, bei dem ein aufmerksamer Nachbar die Einbrecher stellte. Einer der Männer verletzte ihn dabei mit einem Messer. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Angaben der 87 Jahre alten Bewohnerin der Doppelhaushälfte, die sich im Klausdorfer Weg zwischen Hagener Straße und Hangstraße befindet, sei sie gegen 03:30 Uhr wach geworden und habe bemerkt, dass sich Personen in ihrem Schlafzimmer befanden. Auf Ansprache hätten die Männer das Zimmer verlassen.

Ihr 47 Jahre alter Nachbar gab an, etwa zeitgleich Geräusche und Gepolter aus dem Haus gehört zu haben. Da ihm dies um diese Uhrzeit seltsam vorgekommen sei, habe er sich zur unmittelbar angrenzenden Haushälfte begeben und festgestellt, dass die Kellertür offen stand. Er habe das Haus durch den Keller betreten und sei im Obergeschoss auf drei Männer getroffen.

Einer der Männer habe dann ein Messer gezogen und ihn damit leicht an der Hand verletzt. Anschließend sei das Trio geflüchtet. Der couragierte Nachbar habe die Verfolgung aufgenommen, die Männer aber in Höhe Hagener Straße aus den Augen verloren. Eine anschließende Fahndung mit einem Dutzend Streifenwagen blieb ohne Erfolg. Eine ärztliche Versorgung der Handverletzung war nicht nötig.

Er beschrieb die dunkel gekleideten Täter als etwa 40 bis 50 Jahre alt. Zwei sollen eine kräftige, der dritte eine schlanke Statur haben. Sie sollen sich in polnischer Sprache unterhalten haben.

Das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die die flüchtenden Männer beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Die Polizei gibt folgende Hinweise zum Einbruchschutz:

- Bleiben Sie technisch auf dem aktuellen Stand, was die Absicherung Ihrer Häuser und Wohnungen angeht. Fenster und Türen lassen sich in der Regel nachrüsten, so dass sie einbruchhemmend sind.

- Hauseingangstüren, aber auch Keller- sowie Nebentüren sollten stets verschlossen sein.

- Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren sollten ebenso immer ver- bzw. geschlossen sein, auch bei kurzer Abwesenheit. Gekippte Fenster sind offene Fenster - diese laden Täter geradezu ein.

- Das gilt auch für Fenster im 1. Stock. Schnell ist eine Mülltonne, Leiter oder ähnliches gefunden, um die Distanz zu überwinden.

- Schließen Sie Wohnungstüren immer zweifach ab. Eine Tür, die nur "ins Schloss" gezogen wurde, lässt sich in Sekundenschnelle und geräuschlos öffnen.

- Die Wohnung bzw. das Haus sollte stets einen "belebten" Eindruck vermitteln. Ein voller Briefkasten signalisiert, dass niemand zu Hause ist. Lassen Sie diesen bei längerer Abwesenheit durch vertrauenswürdige Nachbarn leeren. Auch ein in der Einfahrt geparkter Wagen signalisiert, dass jemand zu Hause ist.

- Achten Sie auf fremde Personen im Haus und auf dem Grundstück und informieren bei verdächtigen Personen umgehend die Polizei über 110.

Weitere Hinweise gibt es hier: https://www.k-einbruch.de/

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell