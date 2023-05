Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Exhibitionist-Kripo bittet um Hinweise + Farbschmierereien + Münzautomat aufgebrochen + Autoaufbruch in der Ketzerbach + Positive Drogentests

Marburg - Exhibitionist an der Bushaltestelle

Die Kripo Marburg bittet um Hinweise, die zur Identifizierung eines Mannes beitragen können, der unter dem Verdacht steht, an der Bushaltestelle Panoramastraße sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen zu haben. Zeugen schätzten den zwischen 1,75 und 1,80 Meter großen Mann auf ein Alter von ca. 20 Jahren. Er hatte eine normale, also unauffällige Statur und ein eher rundliches Gesicht. Er trug eine schwarze Baseballkappe, eine dunkle Weste und eine graue Jogginghose. Der Mann fiel am Freitag, 26. Mai, gegen 18.,40 Uhr an der Bushaltestelle des Studentendorfs, der Bushaltestelle "Panoramastraße" auf. Wer hat den Mann dort noch gesehen? Wer kann ihn näher beschreiben oder sogar identifizieren? Hinweise nimmt die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0, entgegen.

Marburg - Farbschmierereien

Aufgrund der offenkundig politisch motivierten Farbschmierereien, in einem Fall ein Slogan gegen "Rechts" und im anderen Symbole u.a. gegen Kommunismus, hat der Staatsschutz der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. In beiden Fällen benutzten noch unbekannte Täter rote Farbe. Tatorte der Sachbeschädigungen waren die Garage eines Wohnhauses im Marbacher Weg und die Außenfassade des katholischen Pfarramtes in der Ritterstraße. Die Tatzeit in der Ritterstraße liegt zwischen Donnerstag und Freitag (25/26. Mai) die im Marbacher Weg zwischen Freitag und Samstag (25/26 Mai). Die Prüfung eines derzeit nicht feststehenden Tatzusammenhangs gehört zum Umfang der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte unter Tel. 06421 406 0 an den Staatsschutz der Kriminalpolizei.

Marburg - Münzautomat aufgebrochen

Die Tatzeit des Aufbruchs des Münzautomaten der Waschmaschinen eines Mehrfamilienhauses im Steinweg ließ sich nicht genau einschränken. Vermutlich verschaffte sich der Täter über den Hauseingang aus Richtung des Roten Graben zwischen Dienstag, 02. und Donnerstag, 25. Mai, Zutritt. Wieviel Münzgeld fehlt, ließ sich bislang nicht feststellen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Autoaufbruch in der Ketzerbach

In der Ketzerbach fand ein Dieb einen offenbar unverschlossenen weißen SUV, nutzte die Gunst der Stunde und stahl daraus eine Geldbörse mit wenig Bargeld, Ausweis, Führerschein und anderen persönlichen Dokumente. Der Diebstahl war in der Nacht zum Donnerstag, 25. Mai, zwischen 22 und 07.45 Uhr. Sachdienliche Hinweis in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis - Positive Drogentests

Am zurückliegenden Pfingstwochenende beendete die Polizei neun Autofahrten und einen Ausflug mit einem E-Scooter, nachdem die Tests bei den jeweiligen Fahrern positiv auf Betäubungsmittel reagiert hatten. Die Polizei veranlasste zudem in allen Fällen Blutproben. Betroffen waren nach Kontrollen in Cölbe zwei Autofahrer im Alter von 26 und 49 Jahren, wobei der Ältere zusätzlich unter Alkoholeinfluss stand. In Stadtallendorf stoppte die Polizei einen 23 Jahre alten Autofahrer und in Marburg den 20 Jahre alten Nutzer eines E-Scooters, sowie zwei Autofahrerinnen im Alter von 42 und 46 und vier Fahrer im Alter von 21, 39, 42 und 54 Jahren.

