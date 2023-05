Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Polizeikontrollen + Marihuana im Schrottroller + Metalltor beschädigt-Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ostkreis - Polizeikontrollen

Bei einer gut dreistündigen stationären Polizeikontrolle am Donnerstag 25. Mai auf der B 454 fielen 15 von insgesamt 53 überprüften Autofahrern auf. Die Polizei Stadtallendorf ahndete zwölf Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeldern und beendete drei Fahrten. Ein Fahrer hatte keinen Führerschein und zwei weitere standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei den beiden letzteren, Männer im Alter von 29 und 32 Jahren, veranlasste die Polizei zudem Blutproben.

Marburg - Marihuana im Schrottroller

Nachdem ein Leser aus den Medien von den gestohlenen Rollern las, informierte er die Polizei über einen wohl erheblich beschädigten, kennzeichenlosen Motorroller auf dem beschrankten Parkdeck im Barfüßertor. Die Polizei überprüfte den Roller am Donnerstag, 25. Mai, und stellte fest, dass er zwar nicht gestohlen gemeldet ist, sich dafür aber mehr als 120 Gramm Marihuana darin befanden. Um den schrottreifen Roller kümmert sich die Stadt, das Betäubungsmittel stellte die Polizei sicher.

Niederwalgern - Metalltor beschädigt

Vermutlich bei einem Rangiermanöver kollidierte ein den gesicherten Lackspuren nach gelbes Fahrzeug mit dem Metalltor eines Anwesens in der Bergstraße. An dem Tor entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Verursacher verließ den Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Aufgrund entsprechend gehörter Geräusche dürfte der Unfall am Donnerstag, 25. Mai, gegen 11 Uhr passiert sein. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell