POL-MR: Vermisster 60jähriger Gladenbacher gefunden (Bezug zur Presseinformation vom 20. April 2023)

Gladenbach

Der am Mittwoch, 19. April, durch Angehörige vermisst gemeldete 60 Jahre alte Gladenbacher ist gefunden. Er befindet sich freiwillig und wohlbehalten in Frankreich und wurde dort am Freitag, 19. Mai, durch die französische Polizei identifiziert.

Die Medien werden gebeten, die Berichte zur Suche nach dem Vermissten und das Bild auf allen Kanälen zu löschen.

