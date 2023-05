Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kettensäge sichergestellt - Eigentümer unbekannt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Rauschenberg

Zwar vermutet die Polizei einen unbefugten Besitz, jedoch hat bis heute noch kein Eigentümer den Verlust seiner Kettensäge angezeigt. Die Polizei stellte das vermutlich funktionsfähige Werkzeug am Samstag, 20. Mai, in Rauschenberg auf dem Parkplatz des Sportplatzes Schwabendorf in der Brachter Straße im Führerhaus eines Kleinlasters sicher. Zur Herkunft konnte der Fahrer keine plausiblen Angaben machen, er habe die Säge als Schrott aufgesammelt. Zur Klärung der Umstände und ob hier eine Straftat vorliegt oder eben nicht, sucht die Polizei nun den Eigentümer der Säge. Wer also vermisst seit spätestens dem Samstag eine rote Dolmar PS-420-C Kettensäge bzw. hat eine solche tatsächlich als Schrott an den Straßenrand gelegt? (siehe Bild zu dieser Meldung unter www.polizeipresse.de) Die Kripo Marburg bittet den Eigentümer, sich unter Tel. 06421 406 0 beim Fachkommissariat für Diebstahl und Einbruch zu melden.

Martin Ahlich

