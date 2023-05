Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mehrere Einbrüche + Ladendiebe aufgefallen + Tatort: Bagger + Fischwilderei + 4 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis - Mehrere Einbrüche in Kindertagesstätten

Die Kriminalpolizei Marburg ermittelt nach Einbrüchen in Kindertagesstätten in Stadtallendorf und Roßdorf und Einbrüchen in eine Kita und nebenliegende Arztpraxen in Wehrda. Der oder die Täter waren offenbar auf Bargeld aus. Die Prüfung eines Zusammenhangs zwischen den Einbrüchen ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

In der Chemnitzer Straße in Stadtallendorf lässt sich die Tatzeit bislang ebenso wie bei dem Einbruch in die Kita Auf der Boine in Roßdorf lediglich auf zwischen 19 Uhr am Mittwoch, 17. Mai und 07 Uhr am Montag, 22. Mai einschränken. In beiden Fällen erfolgten ein Eindringen durch ein aufgebrochenes Fenster, das Betreten mehrerer Räume oder Etagen sowie das Durchwühlen des Mobiliars. In diesen beiden Kitas erbeuteten der oder die Täter wenig Bargeld und richteten dabei einen Schaden von jeweils mehreren Hundert Euro an.

Bei den Einbrüchen in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Wehrda blieben der oder die Täter ohne Beute. Auch hier entstand durch das Aufbrechen von Fenstern jeweils ein Schaden von ebenfalls mehreren Hundert Euro. Die beiden Tatorte grenzen aneinander. Die Tatzeit dürfte sehr wahrscheinlich ebenfalls zwischen dem Mittwoch und dem Montag gewesen sein. Wer hat an den genannten Tatorten, der Chemnitzer Straße in Stadtallendorf, der Straße Auf der Boine in Roßdorf oder der Freiherr-vom-Stein-Straße in Wehrda insbesondere zwischen Mittwoch und Montag Beobachtungen gemacht, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten? Wer hat insbesondere fremde Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Wem sind Personen durch ihr Verhalten aufgefallen?

Marburg Einbruch misslungen

Beim versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Steinweg richtete der Täter an der Haustür einen Sachschaden an. Die Sicherheit der Haustür reichte jedoch aus und verwehrte den Eintritt. Wer hat zur Tatzeit des versuchten Einbruchs zwischen 17 Uhr am Freitag und 19 Uhr am folgenden Montag, 22. Mai im Steinweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Ladendiebe aufgefallen

Am Montag, fielen in einem Lebensmittelmarkt in der Universitätsstraße zwei Ladendiebe auf. Die beiden 30 und 32 Jahre alten, in Gießen lebenden Männer müssen sich aufgrund der Gesamtumstände demnächst wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen und Ladendiebstahls verantworten. Sie hatten zunächst die Diebstahlssicherungen der Waren manipuliert und dann die Alkoholika und Babykleidung in ihre speziellen Taschen verstaut. All das entging dem Sicherheitsdienst des Marktes nicht, sodass man die Männer festhielt und der Polizei übergab. Ausreichende Haftgründe lagen gegen die Männer nicht vor, sodass die Polizei sie nach den notwendigen Maßnahmen entlassen musste.

Lahntal - Tatort: Bagger

Aus dem Staukasten eines Baggers stahlen Diebe einen Werkzeugkasten mit u.a. Spezialwerkzeugen für die Baumaschine. Die Beute hat einen Wert von mindestens 1000 Euro. Der Bagger stand zur Tatzeit zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 06.55 Uhr am folgenden Montag, 22. Mai, auf der Baustelle an der B 62 in Sarnau. Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Dautphe - Fischwilderei

Aus einem Fischweiher im Wald in der Verlängerung der Linnebergstraße fehlen mindestens 80 bis 100 Kilogramm Zuchtkarpfen und Forellen. Die Wilderei, eine Straftat, für die das Strafgesetzbuch im Paragraphen 293 eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vorsieht, war zwischen Donnerstag und Sonntag (18 bis 21. Mai). Es gibt eindeutige Spuren, die auf ein Wegschleppen der Tiere hindeuten. Der oder die Täter müssen sich dazu länger am Tatort aufgehalten haben und zumindest mit einem entsprechenden Transportfahrzeug ausgerüstet gewesen sein. Wer hat zu Tatzeit an dem Fischweiher im Wald oder in unmittelbarer Umgebung Beobachtungen gemacht, die mit der geschilderten Tat zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Wetter - Schaden an grauem Cupra

Während des Besuchs auf dem Maimarkt in Wetter am Muttertag (Sonntag, 14. Mai) parkte der graue Cupra zwischen 14 und 16 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz. In der zeit entstand an der Tür hinten links eine Beule. Ob der Schaden von mehreren Hundert Euro durch ein Fahrmanöver oder durch ein ebenso mögliches unachtsames Türanschlagen eintrat, steht nicht sicher fest.

Marburg - VW Bus angefahren

Wer hat am Mittwoch, 17. Mai, zwischen 18.10 und 18.25 Uhr auf einem der Parkplätze vor dem Spielwarengeschäft in der Afföllerstraße ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu einer Kollision mit einem braun weißen VW Bus gekommen sein könnte. An dem VW Bus entstand ein Schaden hinten rechts. Den Spuren nach könnte es sich um ein weißes verursachendes Fahrzeug gehandelt haben.

Marburg - Unachtsames Türöffnen

Die Beschädigungen unterhalb des Türgriffs an der hinteren linken Tür des grauen Seat Ateca deuten auf einen Schaden durch ein unachtsames Öffnen einer Autotür hin. Das Ganze passierte am Samstag, 20. Mai, zwischen 11.30 und 14.10 Uhr. Der Seat parkte dabei in der Baldinger Straße im Parkhaus des Universitätsklinikums auf einer der letzten Parkflächen noch unter der Überdachung. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

Cappel - Unfallflucht in der Blumenstraße

Der Unfallhergang, der zum Schaden an einem schwarzen Peugeot 207 führte, steht nicht fest. Das nicht zugelassene Auto stand auf dem Parkplatz eines Grundstücks, wobei der Parkplatz unmittelbar an die Blumenstraße angrenzt. Der Unfall passierte am Montag, 22. Mai, zwischen 06.30 und 19 Uhr. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat typische Unfallgeräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein Auto gesehen?

Hinweise zu den geschilderten Unfällen nehmen die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 entgegen.

Martin Ahlich

