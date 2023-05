Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Skoda beschädigt + Zeugensuche nach Körperverletzung + Auseinandersetzung am Bahnhofsvorplatz + Diebstahl aus Münzautomaten an Waschmaschinen + Unfälle + Unfallfluchten + und mehr

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Ockershausen: Skoda beschädigt

In der Straße Hohe Leuchte zerkratzten Unbekannte einen weißen Skoda Scala, der im Tatzeitraum zwischen Freitag, 12. Mai, 23.30 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr, auf einem Privatparkplatz stand. Der Schaden entlang der rechten Seite dürfte 4.500 Euro hoch sein. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Amöneburg- Rüdigheim: Zeugensuche nach Körperverletzung

Vermutlich multiple Mund-/Kieferverletzungen erlitt ein 36-Jähriger am Donnerstag, 18. Mai, bei einer Vatertagveranstaltung In den Raingärten. Gegen 20.45 Uhr befand sich der Amöneburger hinter den Toilettenwagen, als ein Unbekannter ihn zu Boden stieß. Ein weiterer Mann trat ihm ins Gesicht, anschließend entfernten sich beide. Lediglich einer von ihnen kann grob beschrieben werden: Es soll sich um einen etwa 20 Jahre alten und 175cm großen Mann handeln, der vermutlich Deutscher ist, hellblonde Haare hat und einen hellgrauen Kapuzenpullover trug. Die Polizei in Stadtallendort sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem ist der beschriebene Mann aufgefallen? Wer kann die Angaben zu ihm ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06428/93050.

Marburg: Auseinandersetzung am Bahnhofsvorplatz

Fünf Personen im Alter von 16, zweimal 18, 30 und 39 Jahren gerieten am Donnerstag, 18. Mai, auf dem Bahnhofsvorplatz aneinander. Offenbar handelte es sich zunächst um einen verbalen Streit, der sich zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelte. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt eine Person in der Folge leichte Verletzungen, die nicht behandlungsbedürftig waren. Da sich die Schilderungen der Erwachsenen von denen der Jugendlichen beziehungsweise Heranwachsenden unterscheiden, bedarf der genaue Hergang weiterer Ermittlungen. Hierzu sucht die Polizei Zeugen: Wem ist gegen 2.45 Uhr ein Streit zwischen mehreren Personen, darunter zwei junge Frauen, aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Diebstahl aus Münzautomaten an Waschmaschinen

Diebe hatten es auf die Münzautomaten an Waschmaschinen in Mehrfamilienhäusern abgesehen. In den drei weiteren bekannt gewordenen Fällen aus den letzten Wochen hebelten die Unbekannten teilweise die Hauseingangs- und Kellertüren auf und verschafften sich Zugang zu den Waschküchen. Dort machten sie sich an den Münzautomaten zu schaffen und flüchteten mit Bargeld in unbekannter Höhe. Vermutlich liegt die Höhe des entstandenen Schadens von jeweils mehreren hundert Euro aber deutlich über dem Wert des Diebesguts. In der Wettergasse schlugen sie am Mittwoch, 14. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr zu. In der Straße Renthof fand der Diebstahl zwischen Dienstag, 25. April, 10 Uhr, und Mittwoch, 26. April, 10 Uhr, statt. In der Barfüßerstraße liegt der Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 20. April, und Montag, 24. April. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Wie ging das Fenster kaputt?

Ein 500 Euro hoher Schaden an einer Glasscheibe entstand auf bislang unbekannte Weise im Steinweg. Zwischen Dienstag, 16. Mai, 16 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, muss es zum Schaden an der Glasscheibe direkt neben der Haustür des Mehrfamilienhauses gekommen sein. Hinweise hierzu bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Sachbeschädigung an öffentlicher Toilette

Eine Tür, ein WC und einen Seifenspender beschädigten Unbekannte in einer öffentlichen Toilette in der Straße Markt. Der etwa 500 Euro hohe Schaden entstand zwischen Mittwoch, 17. Mai, 18 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Lohra: In Kirche eingedrungen

Vermutlich auf der Suche nach Diebesgut verschafften sich Unbekannte am Donnerstag, 18. Mai, zwischen 12 und 18 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem abgeschlossenen Nebenraum in der Kirche in der Roseggerstraße. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Offenbar flüchtete die Unbekannten ohne Beute. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Marburg entgegen (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach- Diedenshausen: Zeuge meldet Fahrauffälligkeiten

Ein hinterherfahrender Zeuge meldete der Polizei am Donnerstag, 18. Mai, mehrere Verkehrsverstöße, die ein PKW-Fahrer vor ihm beging. Unter anderem fuhr der Mann gegen 22 Uhr komplett ohne Licht und überholte so auch eine weitere Zeugin. Die Fahrt des 32-jährigen Marburgers endete in der Damshäuser Straße abrupt, als er aus unbekannte Ursache eine Vollbremsung durchführte, etwa 64 Meter weit über die linke Spur in die Straße Dorfmitte rutschte, dort von der Fahrbahn nach rechts abkam und gegen einen Blumenkübel und ein Verkehrsschild prallte. Eine RTW-Besatzung untersuchte den leichtverletzten Fahrer am Unfallort und entließ ihn wieder. Er roch stark nach Alkohol, verweigerte aber einen Atemalkoholtest. Die Beamten nahmen ihn zwecks Blutentnahme mit zur Polizeistation und stellten seinen Führerschein sicher. Am Daimlerchrysler entstand ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden.

Stadtallendorf- Niederklein: Mit Hund gedroht

Weil er Polizeibeamten damit drohte, seinen im Auto sitzenden Schäferhund auf sie zu hetzen, überwältigten die Beamten am Donnerstag, 18. Mai, den 56-jährigen Mann, als dieser gerade seine Autotür öffnete. Eigentlich waren die Beamten gegen 21.45 Uhr wegen einer Auseinandersetzung in die Straße An der Hauptstraße gerufen worden, bei der der 56-jährige stark alkoholisierte Mann ebenfalls beteiligt war. Beim Eintreffen der Streife befand sich der Mann auf dem Fahrersitz seines Autos, das langsam zurückrollte und offenbar nur durch das Eingreifen der Beamten keinen Schaden verursachte. Im weiteren Verlauf zeigte sich der Mann zunehmend aggressiv und drohte mit seinem Hund. Bei der folgenden vorläufigen Festnahme sperrte er sich noch gegen die Beamten, die ihn daraufhin mit zur Polizeistation nahmen. Dort folgte die Blutentnahme durch einen Arzt, der Aufenthalt in der Zelle zwecks Ausnüchterung sowie das Schreiben mehrerer Anzeigen gegen ihn. Um den Hund kümmerte sich zwischenzeitlich ein Bekannter.

Stadtallendorf: Vier Leichtverletzte

Bei einem Auffahrunfall in der Niederkleiner Straße verletzten sich am Donnerstag vier Personen, zudem entstand an zwei Fahrzeugen ein Totalschaden und ein Verkehrszeichen wurde aus der Verankerung gerissen. Gegen 0.45 Uhr bemerkte 20-jähriger BMW-Fahrer aus Stadtallendorf offenbar zu spät, dass der vor ihm befindliche 22-jährige Fahrer eines VW abbremste, um nach links in die Moselstraße abzubiegen. Durch das Auffahren des BMW schleuderte der VW auf den gegenüberliegenden Gehweg der Moselstraße und prallte dort gegen den Mast eines Verkehrszeichens. Die beiden Fahrer sowie die zwei weiteren VW-Insassen aus Stadtallendorf im Alter von 23 Jahren verletzten sich leicht, konnten aber am Unfallort entlassen werden. Für die PKW kamen Abschlepper zum Einsatz. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 21.300 Euro.

Lahntal- Sterzhausen: Betrunken abgehoben

Offenbar erkannte ein 32-jähriger Marburger auf der B62 zwischen Biedenkopf und Goßfelden den Kreisverkehr an der Wittgensteiner Straße zu spät und fuhr am Donnerstag, 18. Mai, gegen 0.55 Uhr direkt und mit vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit auf die leicht erhöhte Grünfläche zu. Der Opel hob kurz ab, kam etwa zwei Meter weiter wieder auf der Fahrbahn auf, schleuderte über den Graben rechts neben den Kreisverkehr und kam in den Büschen zum Stillstand. Der Fahrer und seine 25-jähirge Beifahrerin aus Marburg verletzten sich leicht, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Der Fahrer allerdings kam noch mit zur Polizeistation, da er zuvor über 1,1 Promille gepustet hatte und daher eine Blutentnahme folgte. Für den Opel war ein Abschlepper nötig, den Schaden schätzten die Polizeibeamten auf 7.000 Euro.

Gladenbach- Erdhausen: Auto oder Einkaufswagen?

Ein 500 Euro hoher Schaden entstand am Mittwoch, 3. Mai, an einem schwarzen BMW, der zwischen 17 und 18 Uhr auf dem Baumarkt-Parkplatz in der Jakob-Heuser-Straße stand. Unklar ist, ob ein Auto oder womöglich ein Einkaufswagen gegen die Fahrertür stieß. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Ebsdorfergrund- Ebsdorf: T-Roc touchiert

In der Bortshäuser Straße touchierte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen VW T-Roc und verursachte damit zwischen 16 Uhr und 17.06 Uhr am Dienstag, 16. Mai, einen 2.500 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: VW touchiert

In der Straße In der Spaltanlage touchierte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen VW Golf und verursachte dabei einen geschätzt 1.200 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte zwischen Mittwoch, 17. Mai, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 10.50 Uhr, unerlaubt. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Amöneburg- Rüdigheim: BMW touchiert

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen 3er BMW, der am Donnerstag, 18. Mai, zwischen 17.30 Uhr und 20.45 Uhr in der Stresemann Straße parkte. Durch den Unfall entstand ein geschätzt 200 Euro hoher Schaden, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

