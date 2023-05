Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B454 + Fahrräder und Tretroller entwendet + Übers Dach gekommen + Tür hält stand + Laterne und Hecke touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B454

Zwei Personen starben am Dienstag, 16. Mai, bei einem Verkehrsunfall auf der B454 zwischen Neustadt und Stadtallendorf. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein mit einer Person besetzter Baustellen-Pritschenwagen in Richtung Neustadt und geriet gegen 9.25 Uhr aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Das Fahrzeug kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden PKW, dessen zwei Insassen aus Neustadt im Alter von 92 und 61 Jahren starben noch am Unfallort. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten 21-jährigen Fahrer aus dem Pritschenwagen. Der aus Gladenbach kommende Mann kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft beziehungsweise der zuständige Richter ordnete eine Blutentnahme beim mutmaßlichen Unfallverursacher, die Sicherstellung seines Handys und der zwei Fahrzeuge sowie das Hinzuziehen eines Gutachters zur Rekonstruktion des Unfalls an. Zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen überflog ein Polizeihubschrauber den Unfallort. Nach Abschluss der Arbeit des Gutachters kümmerten sich Abschleppunternehmen um die völlig zerstörten Unfallfahrzeuge. Die B454 ist derzeit noch für die laufenden Aufräumarbeiten gesperrt. Mögliche Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zur Fahrweise des Prischenwagens machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stadtallendorf zu melden (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Fahrräder und Tretroller entwendet

Ein schwarzes BMX-Rad, ein matt-schwarzes Herrenrad der Marke "Compel" und einen schwarzen Tretroller entwendeten Unbekannte aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Die Langfinger gelangten am Sonntag, 14. Mai, zwischen 6.10 Uhr und 6.45 Uhr an das Diebesgut im Gesamtwert von etwa 500 Euro, indem sie wahrscheinlich die Haustür aufhebelten, dabei einen nur geringen Schaden verursachten und in der Folge an die wohl nicht weiter gesicherten Fahrzeuge gelangten. Zeugen sahen noch die drei Diebe, wobei es sich um Männer im Alter zwischen 15 und 20 Jahre handeln soll. Einer von ihnen hatte eine dunkle Hautfarbe, alle drei hatten dunkle Haare. Nähere Beschreibungen liegen nicht vor. Die Marburger Polizei sucht weitere Zeugen: Wem sind die drei Personen mit den beschriebenen Fahrzeugen aufgefallen? Wer kann die Angaben ergänzen oder andere Hinweise geben? (Telefonnummer Polizei Marburg 06421/4060)

Bad Endbach: Übers Dach gekommen

Ohne Beute flüchteten Diebe aus einem Laden in der Straße Am Bewegungsbad, nachdem sie zuvor wohl am Öffnen des Tresors gescheitert waren. Offenbar gelangten die Unbekannten zwischen Samstag, 13. Mai, 20.25 Uhr, und Montag, 8.55 Uhr, gewaltsam über das Dach in das Gebäude und verursachten dabei noch einen etwa 10.000 Euro hohen Schaden. Die Marburger Kripo sucht Zeugen: Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Straße aufgefallen? Wer hat Personen auf dem Dach gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Tür hält stand

In einem Mehrfamilienhaus in der Straße Schneidersberg hebelte eine unbekannte Person an einer Wohnungstür und verursachte dabei zwischen Sonntag, 19.10 Uhr, und Montag, 24 Uhr, einen Schaden. Auch an einer danebenliegenden Tür entstand ein Schaden, so dass in der Summe von etwa 250 Euro ausgegangen wird. Die Wohnungstür hielt stand, so dass der Dieb nicht in die Wohnung gelangte. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf- Breidenstein: Laterne und Hecke touchiert

Ein unbekannter Autofahrer entfernte sich in der Straße Untere Haide unerlaubt nach einem Unfall, der zwischen Freitag, 12. Mai, 18 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, stattfand. Offenbar war der Unbekannte in Richtung Auf der Pforte unterwegs, kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, touchierte dort eine Straßenlaterne und geriet im Anschluss auf die gegenüberliegende Straßenseite. Dort touchierte er noch eine Mauer und eine Hecke. Anstatt sich um die insgesamt etwa 550 Euro hohen Schäden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher mit dem wahrscheinlich an der Front beschädigten Fahrzeug. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell