Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gladenbach: Noch freie Termine für Fahrradcodierung am 22. Mai

Marburg-Biedenkopf (ots)

Für die Fahrradcodierung am Montag, 22. Mai, 9 bis 16 Uhr, sind noch freie Termine verfügbar. Die Codierung findet beim Polizeiposten Gladenbach, Marktplatz 5, statt. Anmeldungen zu diesem Termin bitte werktags zwischen 9 Uhr und 15 Uhr bei der Polizei Biedenkopf, Telefonnummer 06461/92950.

Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig!

Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist derzeit nicht möglich.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell