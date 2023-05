Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Überfall + Raub von Medikamenten scheiterte + Einbruch im Steinweg + Einbruchsalarm um 02.43 Uhr + Scooterfahrt mit Schlangenlinien + E-Bike gestohlen

Marburg - Überfall

Maskiert und bewaffnet mit einer silber-grauer Pistole überfiel ein Mann eine Spielhalle in der Straße Bei St. Jost. Der Täter erbeutete eine orangefarbene Wertkassette mit nur wenig Bargeld. Die Kripo sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag, 20. Mai, gegen 00.30 Uhr. Der ca. 1,75 Meter große, dunkel gekleidete Täter bedrohte die Angestellte mit der unbekannten Waffe und forderte das Bargeld. Er sprach dabei mit russischem Akzent. Er flüchtete dann mit der Kassette. Die Angestellte blieb bis auf den Schrecken unverletzt. Die Fahndung und sämtliche ersten Ermittlungen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Die Kripo Marburg bittet daher um sachdienliche Hinweise. Wer hielt sich in der Nacht zum Samstag, zwischen Mitternacht und 01 Uhr in Tatortnähe auf und wem ist dort eine Person aufgefallen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Raub von Medikamenten scheiterte

In einer Apotheke in der Borngasse scheiterte Samstagmittag ein versuchter Raub von Geld und Medikamenten. Der Täter flüchtete und entkam unerkannt. Die Kripo bittet um Hinweise.

Am Samstag, 20. Mai, um kurz nach 12 Uhr, betrat ein maskierter Mann die Apotheke, bedrohte einen Angestellten mit einer unbekannten Waffe und forderte ein Medikament und die Kasse. Der Apotheker nutzte eine günstige Gelegenheit, versteckte sich hinter einem Regal und rief sowohl laut nach Verstärkung der Kollegen als auch zeitgleich die Polizei. Daraufhin flüchtete der Täter sofort und ohne Beute. Die Fahndung nach dem vermutlich etwa 1,80 Meter großen, sehr dünnen und mutmaßlich Anfang 20 Jahre jungen Mann mit hellbraunen bzw. dunkelblonden Haaren blieb erfolglos. Der Mann sprach deutsch, zwar verwaschen aber ohne Akzent. Er trug eine schwarze Maske, vermutlich eine sogenannte Sturmhaube. Zur Waffe liegen derzeit keine näheren Erkenntnisse vor. Wer war zur Tatzeit in der Borngasse bzw. in der Nähe? Wem ist zur Tatzeit am Samstagmittag eine z.B. schnell laufende Person aufgefallen? Wer kann sonstige Hinweise geben, die zur Identifizierung des Verdächtigen beitragen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einbruch im Steinweg

Bei einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus im Steinweg blieb der Täter ohne Beute. Der Einbruch war am Freitag, 19. Mai, zwischen 19 und 23.30 Uhr. Der Täter verschaffte sich zunächst mal durch die aufgehebelte Hauseingangstür Zutritt in den Hausflur des Mehrfamilienhauses mit dem Ladengeschäft im Erdgeschoss. Aus letztlich nicht nachvollziehbaren Gründen blieb es dann aber bei dem Aufbruch der Haustür. Ein weiteres Vorgehen des Täters oder der Täter ließ sich nicht erkennen. Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen in oder an dem Wohn- und Geschäftshaus gesehen? Wem ist dort jemand durch sein Verhalten aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einbrecher löste um 02.43 Uhr Alarm aus

Die Alarmauslösung durch den Einbruch in das Backwarengeschäft mit Café in der Frankfurter Straße war am Montag, 22. Mai, um 02.43 Uhr. Der oder die Täter flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Marburg in Verbindung zu setzen.

Der oder die Täter gingen bei dem Einbruch mit brachialer Gewalt vor, um sowohl die Hauseingangstür zu dem mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshaus als auch die Stahltür zum Geschäft und eine weitere Innentür aufzubrechen. Im Geschäft erfolgte die augenscheinliche Suche nach Bargeld. Die Einsätze aus den Registrierkassen waren allerdings leer. Ob aus den gefundenen Trinkgeldkassen Münzen fehlen steht nicht fest. Durch den Einbruch entstand ein vierstelliger Sachschaden. Nach Auslösung des optischen und akustischen Alarms flüchteten der oder die Täter. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda - Scooterfahrt mit Schlangenlinien

Die Scooterfahrt in Schlangenlinien über die Cölber Straße lieferte am Freitag, 19. Mai, um 17.10 Uhr den Grund für eine Kontrolle durch die Polizei. Bei derKkontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 28jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und oder anderen berauschenden Mitteln stand. Da er jegliche Aussage und alle Test ablehnte, ließ sich der Verdacht vor Ort nicht ausräumen, sodass der Polizei nur die Veranlassung der Blutprobe zur Feststellung der Fahrtauglichkeit blieb. Neben der Blutprobe unterband die Polizei auch die Weiterfahrt mit dem Elektrofahrzeug.

Marburg - E-Bike gestohlen

Obwohl es am Fahrradständer angekettet war, gelang der Diebstahl eines Elektrorades im Wert von 4826 Euro. Der Diebstahl des blauen Focus Jam 6.8 Nine war am Freitag, 19. Mai, zwischen 08 und 14 Uhr. Das voll gefederte E- MTB stand am Uni-Klinikum in der Conradistraße hinter dem Haupteingang an den Fahrradständern bei den Hörsälen. Wo ist ein solches E-Bike seit dem Samstag "neu" aufgetaucht? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Mountainbikes geben? Wer kann Hinweise zum Benutzer nach dem Diebstahl geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

