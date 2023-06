Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Beim Abbiegen mit Motorroller kollidiert

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße / An der Eßseite;

Unfallzeit: 31.05.2023, 14.40 Uhr;

Beim Abbiegen hat ein Autofahrer am Mittwoch in Gronau einen Motorroller übersehen und erfasst. Der 25-Jährige war gegen 14.40 Uhr auf der Ochtruper Straße in Richtung Ochtrup unterwegs. Als der Ochtruper bei Grünlicht der Ampel nach rechts in die Straße An der Eßseite abbog, stieß er gegen den Motorroller des 17-Jährigen: Der Gronauer hatte den Radweg an der Ochtruper Straße in gleicher Richtung befahren und wollte die Einmündung geradeaus queren. Der Leichtverletzte wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. (to)

