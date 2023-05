Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkerhsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Themar (ots)

Zu einem Zusammenstoß von zwei Personenkraftwagen kam es am Samstagabend auf der Streccke zwischen Themar und Marisfeld am Abzweig in Richtung Tachbach. Ein 49-jähriger Jeepfahrer missachtete die Vorfahrt und rammte dabei einen vorbeifahrende Mercedes Vito seitlich in die Leitplanke. Die Strecke musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sowohl der Unfallverursacher als auch drei Personen des Kleinbusses wurden vorsichtshalber ins Klinikum verbracht.

