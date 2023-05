Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dreistes Diebes-Duo

Suhl (ots)

Eine 25-Jährige befand sich Donnerstagmittag am Suhler Bahnhof. Ein ihr unbekannter Mann sprach sie an und verwickelte sie in ein Gespräch. Kurze Zeit später stellte die Dame den Diebstahl ihres Rucksacks fest, welchen sie zuvor in einem Bollerwagen transportierte. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten zwei Männer im Alter von 31 und 32 Jahren festgestellt und anschließend zweifelsfrei als Täter identifiziert werden. Die Männer führten weiteres Diebesgut in Taschen bei sich. Es stellte sich heraus, dass sie auch für einen Einbruch in einen Shop im Suhler Bahnhofsgebäude verantwortlich waren. Das mitgeführte Diebesgut hatte ein Wert von schätzungsweise 1.200 Euro. Der 32-Jährige musste im Rahmen des Einsatzes in Gewahrsam genommen werden, da er sich gegenüber den Einsatzkräften äußerst unkooperativ und aggressiv verhielt.

