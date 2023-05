Emmerich am Rhein (ots) - Am Sonntag (7. Mai 2023) gegen 00:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Emmerich mit seinem Pedelec die Emmericher Straße in Richtung Elten. In einer Rechtskurve in Höhe des Viadukts wurde er nach eigenen Angaben von einem Pkw, der in dieselbe Richtung fuhr, erfasst und stürzte. Bei dem Pkw soll es sich um einen BMW mit niederländischen Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer des BMW setzte ...

mehr