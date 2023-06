Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Nach Unfall Beteiligter gesucht

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Stadtwald;

Unfallzeit: 31.05.2023, 15.00 Uhr;

Eine jugendliche Pedelecfahrerin hat am Mittwoch in Rhede bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Dazu kam es gegen 15.00 Uhr auf einem Weg im Stadtwald. Diesen hatte die Jugendliche von der Gronauer Straße kommend in Richtung Gudulastraße befahren. Nach Angaben eines Erziehungsberechtigten der Geschädigten seien ihr dort ein Mann und eine Frau entgegengekommen. Der Unbekannte habe die Jugendliche im Moment des Vorbeifahrens mit der Schulter gestoßen, so dass diese gestürzt sei. Der Fußgänger sei zudem noch verbal ausfallend geworden und habe sich schließlich entfernt. Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: circa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, kurze graumelierte Haare, kurzer Bart, deutsch sprechend, eine Sonnenbrille tragend und bekleidet mit einer blauen Jeans und einem dunkelgrünen T-Shirt. Die Polizei bittet den Mann sowie mögliche Zeugen, unter Tel. (02871) 2990 Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt aufzunehmen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell