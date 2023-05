Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Pfingstsonntag gegen 13.45 Uhr befuhr ein 23-jähriger Lenker eines Suzuki Motorrades die Hauptstraße in Gäufelden, Ortsteil Tailfingen, in Richtung Öschelbronn. Zum selben Zeitpunkt bog ein 36-jähriger VW-Lenker von der Brunnenstraße nach links in die Hauptstraße in Richtung Ammerbuch ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des Suzuki-Lenkers. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer stürzte, über die Fahrbahn schlitterte und unweit der Kollisionsstelle zum Liegen kam. Der Suzuki-Fahrer wurde durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

