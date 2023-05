POL-LB: Zeugenaufruf: Exhibitionist in Kornwestheim aufgetreten

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntagvormittag, kurz vor 12:00 Uhr, befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Audi A3 die Flugfeld-Allee in Richtung Calwer Straße. An der Kreuzung missachtete sie die Stoppstelle, weshalb es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem Opel Meriva einer 40-jährigen Bevorrechtigten kam, die auf der Calwer Straße in Richtung Dagersheim unterwegs war. Während der Opel durch den Aufprall gegen eine ...

mehr