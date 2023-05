Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagvormittag, kurz vor 12:00 Uhr, befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Audi A3 die Flugfeld-Allee in Richtung Calwer Straße. An der Kreuzung missachtete sie die Stoppstelle, weshalb es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem Opel Meriva einer 40-jährigen Bevorrechtigten kam, die auf der Calwer Straße in Richtung Dagersheim unterwegs war. Während der Opel durch den Aufprall gegen eine Baustelleneinrichtung abgewiesen wurde und auf die Seite kippte, fuhr der Audi im weiteren Verlauf gegen die Fahrbahnbegrenzung. Die Opel-Lenkerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht, die Audi-Lenkerin blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von insgesamt etwa 12.000 Euro. Am Einsatzort waren lokale Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz.

