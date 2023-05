Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Fahrzeugaufbrecher auf frischer Tat festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Durch einen Zeugen konnte am Sonntagmittag gegen 13.00 Uhr in der Ludwig-Herr-Straße beobachtet werden, wie sich eine männliche Person an einem geparkten VW Crafter zu schaffen machte. Der Täter schlug die Scheibe der Fahrertüre ein, entriegelte diese und stieg ein. Im Fahrzeuginneren nahm er mehrere Gegenstände im Wert von etwa 100 Euro an sich. Aufgrund des sofortigen Notrufes des Zeugen an die Polizei konnte der 46-jährige Tatverdächtige noch am Tatort im Fahrzeug sitzend durch zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Kornwestheim festgenommen werden. Die Person verhielt sich den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber aggressiv, es kam zu Beleidigungen und Bedrohungen. Aufgrund des geistigen Zustandes des Festgenommenen wurde dieser schließlich in einer Psychiatrie untergebracht. Am Fahrzeug ist ein Schaden in Höhe von ungefähr 800 Euro entstanden.

