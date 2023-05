Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Katalysatoren-Diebstahl an Kraftfahrzeugen

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum 05.05.2023, 17:30 Uhr - 06.05.2023, 13:20 Uhr kam es im Stadtgebiet Pirmasens zu insgesamt vier Diebstählen von Katalysatoren an Kraftfahrzeugen. Ein unbekannter Täter hat vermutlich mittels eines Rohrschneiders den Katalysator an vier Fahrzeugen abgetrennt. Bei den Tatorten handelt es sich um die Arnulfstraße, Wildstraße, An der Priesterwiese und die Charlottenstraße in Pirmasens. Der Sachschaden wird jeweils auf ca. 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

