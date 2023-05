Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Pestalozzistraße

Pirmasens (ots)

Am 04.05.2023, gegen 15:00 Uhr befuhr ein weißer Suzuki Swift die Pestalozzistraße in Fahrtrichtung Rodalber Straße in Pirmasens. Am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 39 hielt entgegengesetzt der Fahrtrichtung ein dunkler Transporter mit der Aufschrift "Amazon", welcher unvermittelt und ohne Ankündigung auf die Fahrbahn in den fließenden Verkehr einfuhr und dem Suzuki-Fahrer entgegenkam. Der Fahrer des Suzuki musste nach links ausweichen, um einen Aufprall zu verhindern und touchierte dabei mit seinen Felgen/Reifen den linken Bordstein. Es entstand ein Sachschaden von 950 Euro. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeugführer dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

