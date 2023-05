Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung/ Verkehrsunfallflucht mit anschließendem Diebstahl

Zweibrücken, Bergstraße (ots)

Am Freitagabend beschädigte ein unbekannter Täter den rechten Außenspiegel eines ordnungsgemäß am linken Straßenrand der Bergstraße parkenden braunen Suzuki Vitara. Anschließend entwendete der Täter den Außenspiegel. Bei dem Vorfall könnte es sich auch um eine Verkehrsunfallflucht mit anschließendem Diebstahl des beschädigten Außenspiegels handeln. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.|pizw

