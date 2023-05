Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfälle am Turbokreisel

Zweibrücken, L480 (ots)

Am Freitag Nachtmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Turbokreisel in Zweibrücken. Hierbei fuhr die 43-jährige Fahrerin eines schwarzen Ford-C-Max von der L480 kommend in den Kreisverkehr ein und missachtete die Vorfahrt einer 80-jährigen Fahrerin eines braunen Ford C-Max, welche die linke Spur des Kreisverkehrs befuhr. Um den Verkehrsunfall polizeilich zu melden und die Kontaktdaten mit der Unfallverursacherin auszutauschen, fuhr die 80-jährige Fahrerin in die L700 ein und hielt ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand an. Die 43-Jährige fuhr hinterher und kollidierte hierbei erneut mit dem bremsenden PKW der 80-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils 3000 Euro. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Bei Rückfragen steht Ihnen die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) zur Verfügung.|pizw

